Kahvaltıya pratik ve doyurucu bir lezzet: Patatesli yumurta tarifi

Sabahları hızlıca hazırlanabilen, aynı zamanda bol lezzet ve enerji sunan tarifler arıyorsanız patatesli yumurta tam size göre! Klasik yumurta tariflerine farklı bir dokunuş katan patates, yumuşacık dokusu ve kızarmış haliyle yumurtaya eşlik ederek ortaya nefis bir kahvaltılık çıkarır. İster sade ister kaşar peynirli ya da sucuklu çeşitleriyle sofranıza renk katabileceğiniz patatesli yumurta, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olacak. Peki, kahvaltıya pratik ve doyurucu bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte patatesli yumurta tarifi...

Malzemeler

3 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya 1 yemek kaşığı tereyağı

3-4 adet yumurta

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı) pul biber, kaşar peyniri, sucuk ya da taze yeşillikler

Yapılışı