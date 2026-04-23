Kahvaltıya pratik ve doyurucu lezzet: Tavada yumurtalı tost tarifi

Güne hızlı başlamak isteyenler için tavada yumurtalı tost, az malzemeyle hazırlanan en pratik tariflerden biri. Dışı çıtır, içi yumuşak olan bu lezzet, özellikle yoğun sabahlarda kurtarıcı oluyor. İsteğe göre peynir, sucuk ya da sebzelerle zenginleştirilebilen tarif, her damak zevkine uyum sağlıyor.

MALZEMELER

2 dilim tost ekmeği

1 adet yumurta

1-2 dilim kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tavaya tereyağı alınarak eritilir. Yumurtayı bir kasede çırpıp tavaya dökün ve hafif pişmeye başlayınca üzerine tost ekmeklerini yerleştirin. Yumurtanın ekmeklere iyice yapışmasını sağlayın.

Ekmekleri ters çevirerek diğer tarafını da pişirin. Arasına kaşar peyniri ekleyip tost şeklinde kapatın. Her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edilen yumurtalı tost, kahvaltıların yanı sıra günün her saatinde pratik bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.