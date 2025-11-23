Kahvaltıya şef dokunuşu: İstiridye mantarlı omlet tarifi

Kahvaltıda farklı tatlar denemek isteyenler için istiridye mantarlı omlet harika bir seçenek. Hem protein açısından zengin hem de mantarın doğal aromasıyla çok daha lezzetli bir hale geliyor. Üstelik hazırlaması yalnızca birkaç dakika sürüyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir tarif.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı doğranmış istiridye mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 k üçük di ş sarımsak (opsiyonel)

Tuz

Karabiber

İnce kıyılmış maydanoz veya taze soğan (isteğe bağlı)

Bir tutam pul biber (isteğe bağlı)

İSTİRİDYE MANTARLI OMLET NASIL YAPILIR?

Mantarı hazırla:

İstiridye mantarlarını temizleyip ince ince doğrayın. Çok yıkamadan, hafif silerek hazırlamanız daha doğru olur.

Soteleme işlemi:

Tavayı ısıtın ve yağ ekleyin. Önce sarımsağı 10–15 saniye kokusu çıkana kadar çevirin, ardından mantarları ekleyin.

Mantarlar suyunu salıp çekene kadar 5–6 dakika soteleyin.

Yumurtayı çırp:

Bir kasede yumurtaları tuz ve karabiberle çırpın. İsterseniz içine taze soğan veya maydanoz ekleyebilirsiniz.

Omleti pişir:

Sotelenmiş mantarların üzerine çırpılmış yumurtayı dökün. Kısık ateşte, kenarları toparlanana kadar pişirin.

Arzuya göre omleti katlayabilir veya olduğu gibi servis edebilirsiniz.

Servis:

Üzerine pul biber serpip sıcak servis edin.