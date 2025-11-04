Kahvaltıya tatlı bir dokunuş: Yumuşacık kakaolu pankek tarifi

Sabahları sıradan kahvaltılardan sıkıldıysanız, güne tatlı bir başlangıç yapmanın tam zamanı! Kakaolu pankek, klasik pankekin kakao dokunuşuyla buluştuğu nefis bir kahvaltı seçeneği. Hem yapımı oldukça kolay hem de görünümüyle iştah kabartıyor. Süt, yumurta ve kakao birleşince mutfağınızı saran mis kokular güne enerjik başlamanızı garantiliyor. Peki, kahvaltıya tatlı bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, yumuşacık kakaolu pankek tarifi...

KAKAOLU PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirme için ayrıca biraz daha)

KAKAOLU PANKEK YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta ve şekeri çırpın.

Üzerine süt, kakao, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Hamur çok akışkan olmamalı, kepçeyle döküldüğünde şekli bozulmadan yayılmalı.

Gerekirse biraz un ekleyebilirsiniz.

Teflon veya döküm tavayı hafifçe yağlayın.

Orta ateşte ısıtın ve kepçe yardımıyla hamurdan dökün.

Üzerinde kabarcıklar oluştuğunda diğer tarafını çevirip pişirin.

Pankekleri üst üste dizin, üzerine bal, çikolata sosu, muz dilimleri veya pudra şekeri ekleyin.

Afiyet olsun!