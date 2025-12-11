Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahvaltıyı şölene çeviren lezzet: Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

11.12.2025 09:33:00
Haber Merkezi
Akdeniz aromasıyla dolu, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan pratik ve doğal zeytin ezmesi kahvaltı sofralarını adeta bir şölene dönüştürüyor. Peki, kahvaltıyı şölene çeviren bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı zeytin ezmesi tarifi...

Zeytin ezmesi, Akdeniz mutfağının en sevilen ve en pratik lezzetlerinden biridir. Kahvaltılarda ekmeğe sürmekten makarnalarda sos olarak kullanmaya, meze sofralarından sandviçlere kadar pek çok tarifin yıldızı olabilir. Peki, kahvaltıyı şölene çeviren bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı zeytin ezmesi tarifi...

Image

EV YAPIMI ZEYTİN EZMESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı kapari (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 tutam karabiber

5–6 adet fesleğen ya da maydanoz yaprağı (isteğe bağlı)

EV YAPIMI ZEYTİN EZMESİ YAPILIŞI

Çekirdekleri çıkarılmış zeytinleri bir süzgece alın ve fazla tuzunu almak için kısa bir süre sudan geçirebilirsiniz.

Zeytinleri rondoya alın; sarımsak, limon suyu, kapari, baharatlar ve zeytinyağının büyük kısmını ekleyin.

Rondoyu çalıştırın.

Pürüzsüz değil, hafif taneli bir kıvam elde edene kadar çekin.

Kalan zeytinyağını ekleyip spatulayla karıştırın.

Kahvaltıda ekmeğe sürün, makarnaya sos yapın, sandviçlere ekleyin veya meze olarak servis edin.

Afiyet olsun!

