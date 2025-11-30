Kahve tutkunlarına özel yumuşacık lezzet: Latteli pasta tarifi

Klasik pastalardan daha hafif bir seçenek arayanlar için latteli pasta tam bir kurtarıcıdır. Tatlıda yoğun şeker tadını sevmeyen, aromatik ve dengeli lezzetleri tercih eden herkes bu pastaya bayılır. Hem evde kolayca hazırlanabilir hem de özel gün sofralarında şık bir alternatif sunar.
LATTELİ PASTA İÇİN MALZEMELER
Pandispanya İçin:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
Islatmak İçin:
- 1 su bardağı sıcak süt
- 1 tatlı kaşığı granül kahve
- 1 tatlı kaşığı şeker
Kreması İçin:
- 4 su bardağı süt
- 1 Türk kahvesi fincanı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 tatlı kaşığı granül kahve
- 1 paket toz krem şanti
LATTELİ PASTA NASIL YAPILIR?
1. Pandispanyayı Hazırlama
Yumurtaları ve şekeri beyazlaşıp kabarana kadar çırpın. Ardından un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. Spatula yardımıyla nazikçe karıştırın. Yağlanmış kelepçeli kalıba dökerek 170 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.
2. Latte Karışımıyla Islatma
Sıcak süt, granül kahve ve şekeri karıştırarak pandispanyayı ıslatacağınız karışımı hazırlayın. Pişen ve soğuyan kekin üzerine eşit şekilde gezdirin.
3. Krema Yapımı
Süt, şeker, un, nişasta ve kahveyi bir tencereye alın. Koyu bir kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca ılımasını bekleyin ve krem şantiyi ekleyip çırpın.
4. Pastayı Tamamlama
Kremayı ıslatılmış pandispanyanın üzerine dökün ve düzgünce yayın. Üstünü kakao, kahve granülleri veya çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz. Pastayı birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.