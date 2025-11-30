Kahve tutkunlarına özel yumuşacık lezzet: Latteli pasta tarifi

Klasik pastalardan daha hafif bir seçenek arayanlar için latteli pasta tam bir kurtarıcıdır. Tatlıda yoğun şeker tadını sevmeyen, aromatik ve dengeli lezzetleri tercih eden herkes bu pastaya bayılır. Hem evde kolayca hazırlanabilir hem de özel gün sofralarında şık bir alternatif sunar.

LATT ELİ PASTA İÇİN MALZEMELER

Pandispanya İçin:

4 adet yumurta

1 su barda ğı şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Islatmak İçin:

1 su barda ğı sıcak s üt

1 tatl ı kaşığı gran ül kahve

1 tatl ı kaşığı şeker

Kreması İçin:

4 su barda ğı s üt

1 Türk kahvesi fincan ı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı gran ül kahve

1 paket toz krem şanti

LATTELİ PASTA NASIL YAPILIR?

1. Pandispanyayı Hazırlama

Yumurtaları ve şekeri beyazlaşıp kabarana kadar çırpın. Ardından un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. Spatula yardımıyla nazikçe karıştırın. Yağlanmış kelepçeli kalıba dökerek 170 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.

2. Latte Karışımıyla Islatma

Sıcak süt, granül kahve ve şekeri karıştırarak pandispanyayı ıslatacağınız karışımı hazırlayın. Pişen ve soğuyan kekin üzerine eşit şekilde gezdirin.

3. Krema Yapımı

Süt, şeker, un, nişasta ve kahveyi bir tencereye alın. Koyu bir kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca ılımasını bekleyin ve krem şantiyi ekleyip çırpın.

4. Pastayı Tamamlama

Kremayı ıslatılmış pandispanyanın üzerine dökün ve düzgünce yayın. Üstünü kakao, kahve granülleri veya çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz. Pastayı birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.