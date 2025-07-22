Kahvenin en tatlı hâli: Tiramisu tart tarifi

Tiramisu tart tarifi çay saatlerinde, özel davetlerde ya da sadece kendinizi şımartmak istediğiniz anlarda ideal bir tatlı alternatifi. İşte, Tiramisu tart tarifi...

TİRAMİSU TART TARİFİ

Malzemeler

Tart Tabanı İçin:

1 paket petibör bisküvi (veya burçak)

3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kakao (isteğe bağlı)

Kreması İçin:

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

200 gram labne peyniri (veya mascarpone)

Kahveli Karışım:

1 tatlı kaşığı granül kahve

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

Üzeri İçin:

Kakao (elemek için)

Rendelenmiş bitter çikolata (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tart tabanını hazırlayın: Bisküvileri rondoda un gibi çekin. İçine eritilmiş tereyağı, süt ve kakao ekleyip karıştırın. Yağlı kağıt serili tart kalıbına bu karışımı dökün ve kaşıkla bastırarak yayın. Buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Kremayı pişirin: Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını tencereye alın. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alınca vanilin ve labneyi ekleyin. Mikserle 2-3 dakika çırpın. Ilımaya bırakın.

Kahveli karışımı hazırlayın: Sıcak suyun içine granül kahve ve şekeri ekleyin, karıştırın. Soğumaya bırakın.

Tartı birleştirin: Tart tabanını buzdolabından çıkarın. Fırça yardımıyla bisküvi tabanına kahveli karışımdan sürün (hafif nemli hale gelsin). Üzerine soğumuş kremayı dökün ve düzgünce yayın.

Soğutun ve süsleyin: Tatlıyı en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Servis etmeden önce üzerine kakao eleyin. Dilerseniz rendelenmiş çikolata veya kahve çekirdeği ile süsleyebilirsiniz.

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