Kanada'nın sokak lezzeti: Poutine tarifi

Poutine, 1950’li yıllarda Kanada’nın Quebec bölgesinde ortaya çıktı. Kısa sürede ülke genelinde yayılan bu yemek, bugün Kanada’nın gastronomik sembollerinden biri kabul ediliyor. Dışı çıtır, içi yumuşak patateslerin üzerine dökülen sıcak et sosu ve hafif eriyen peynir parçaları, tarifin karakterini belirliyor. Ev mutfağında da uygulanabilen poutine, özellikle atıştırmalık ve akşam atıştırması olarak tercih ediliyor.

POUTİNE TARİFİ

Malzemeler

Patates için

4 adet büyük patates

Kızartmak için ayçiçek yağı

Tuz

Gravy sos için

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı et suyu

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz (gerekirse)

Üzeri için

1 su bardağı cheddar peyniri küpleri veya mozzarella parçaları

Yapılışı