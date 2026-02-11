Kanada'nın sokak lezzeti: Poutine tarifi

Poutine, 1950’li yıllarda Kanada’nın Quebec bölgesinde ortaya çıktı. Kısa sürede ülke genelinde yayılan bu yemek, bugün Kanada’nın gastronomik sembollerinden biri kabul ediliyor. Dışı çıtır, içi yumuşak patateslerin üzerine dökülen sıcak et sosu ve hafif eriyen peynir parçaları, tarifin karakterini belirliyor. Ev mutfağında da uygulanabilen poutine, özellikle atıştırmalık ve akşam atıştırması olarak tercih ediliyor.
POUTİNE TARİFİ
Malzemeler
Patates için
- 4 adet büyük patates
- Kızartmak için ayçiçek yağı
- Tuz
- Gravy sos için
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı et suyu
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Tuz (gerekirse)
Üzeri için
- 1 su bardağı cheddar peyniri küpleri veya mozzarella parçaları
Yapılışı
- Patatesleri kalın şeritler halinde doğrayın ve nişastasını bırakması için soğuk suda 20–30 dakika bekletin.
- Süzüp kuruladığınız patatesleri kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Daha çıtır bir sonuç için çift kızartma yöntemi uygulanabilir.
- Gravy sos için tereyağını tavada eritin, unu ekleyip hafifçe kavurun.
- Et suyunu azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Sos koyulaşana kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Servis tabağına sıcak patatesleri alın. Üzerine peynir parçalarını serpiştirin.
- Son olarak sıcak gravy sosu gezdirin. Peynirlerin hafif erimesi beklenir.