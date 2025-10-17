Karadeniz’in efsane lezzeti: MasterChef hamsi sarma tarifi...

Pirinç, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harç, taptaze hamsilerin arasına yerleşiyor ve fırında nefis bir aroma kazanıyor. Hem sağlıklı hem de oldukça doyurucu olan hamsi sarma, balık severler için sofralarda fark yaratan bir tarif.

MALZEMELER

500 g temizlenmiş, kılçığı çıkarılmış hamsi

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için: 1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.

İnce doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsağı ekleyin, birkaç saniye daha çevirdikten sonra altını kapatın.

Maydanozu, tuzu, karabiberi ve pul biberi karışıma ekleyin.

Dilerseniz bir tatlı kaşığı salça da karışıma katabilirsiniz.

Soğumaya bırakın.

Fırın kabını hafifçe yağlayın.

Hamsileri, parlak tarafı alta gelecek şekilde tezgâha yayın.

Her birinin içine hazırladığınız iç harçtan az miktarda koyun ve rulo gibi sarın.

Sardığınız hamsileri fırın kabına dizin (ister yan yana, ister yuvarlak şekilde).

Üzerine zeytinyağı gezdirin.

Dilerseniz birkaç dilim limon veya halka soğan da ekleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Hamsiler hafif kızarınca fırından alın.