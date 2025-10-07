Karadeniz'in efsane tatlısı: Pratik Hamsiköy sütlacı tarifi

Hamsiköy Sütlacı, aslında bir sütlaçtan çok daha fazlası. Karadeniz’in bol sütlü ineklerinden elde edilen süt, pirinç ve şekerle birleşip odun fırınlarında pişirildiğinde ortaya çıkan bu tatlı, hem geleneksel hem de rafine bir lezzet sunar. Bugün ev fırınlarında da kolayca yapılabilen bu özel tatlı, sade malzemelerle “mükemmelliğin” nasıl yakalanabileceğini gösteriyor.

HAMSİKÖY SÜTLACI

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt

1 çay bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

Yarım çay bardağı süt (nişastayı açmak için)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için: Toz tarçın veya fındık

Yapışı