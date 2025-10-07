Karadeniz'in efsane tatlısı: Pratik Hamsiköy sütlacı tarifi

Hamsiköy Sütlacı, aslında bir sütlaçtan çok daha fazlası. Karadeniz’in bol sütlü ineklerinden elde edilen süt, pirinç ve şekerle birleşip odun fırınlarında pişirildiğinde ortaya çıkan bu tatlı, hem geleneksel hem de rafine bir lezzet sunar. Bugün ev fırınlarında da kolayca yapılabilen bu özel tatlı, sade malzemelerle “mükemmelliğin” nasıl yakalanabileceğini gösteriyor.
HAMSİKÖY SÜTLACI
Malzemeler
- 1 litre tam yağlı süt
- 1 çay bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)
- Yarım çay bardağı süt (nişastayı açmak için)
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
- Üzeri için: Toz tarçın veya fındık
Yapışı
- Pirinçleri haşlayın: Pirinci yıkayıp 1,5 su bardağı suyla kısık ateşte suyunu çekene kadar haşlayın. Pirinçler iyice yumuşamalı.
- Sütü ekleyin: Sütü yavaş yavaş ekleyin ve ara ara karıştırarak kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10–15 dakika kadar kaynatın.
- Şekeri ilave edin: Şekeri ekleyin ve karıştırarak 10 dakika daha kaynatın.
- Nişastayı hazırlayın: Ayrı bir kapta nişastayı yarım çay bardağı sütle açın. Kaynamakta olan karışıma ekleyip hızlıca karıştırın. 5–6 dakika daha kaynatın.
- Kıvamını kontrol edin: Kıvamı koyu bir ayran yoğunluğunda olmalı. Ocaktan almadan önce isteğe göre vanilin ekleyebilirsiniz.
- Fırınlama aşaması: Sütlacı fırın kaplarına paylaştırın. Tepsiye sıcak su koyup kapları içine yerleştirin (benmari usulü). 200°C önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 15–20 dakika pişirin.
- Soğutun ve servis edin: Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Üzerine tarçın veya fındık serpip servis edin.