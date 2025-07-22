Karadeniz'in enfes lezzeti: Kaygana tarifi

Türk mutfağında kahvaltı sadece beyaz peynir ve zeytinle sınırlı değildir. Anadolu’nun farklı köşelerinde sabahları yapılan sıcak yemekler hem doyurucu hem de kültürel açıdan kıymetlidir. Karadeniz’in en eski ve özgün tariflerinden biri olan kaygana, yumurta, un ve bol yeşillikle hazırlanan, hem hafif hem de besleyici bir kahvaltılık olarak öne çıkar. Mütevazı malzemeleriyle şaşırtan bu tarif, kahvaltı sofralarına yeni bir tat arayanlar için birebir.
KAYGANA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı su veya süt (isteğe bağlı; kıvamı ayarlamak için)
- 5-6 dal taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 5-6 dal dereotu
- Tuz (1 çay kaşığı)
- Karabiber (isteğe bağlı)
- Kızartmak için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
- Yumurtaları derin bir kaseye kırın. Unu, suyu/sütü ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Yeşillikleri ince ince doğrayın ve karışıma ekleyin. Arzuya göre karabiber de ilave edebilirsiniz.
- Tavayı ısıtın ve yağ ekleyin. Yağ kızınca karışımdan kepçeyle alarak tavaya dökün.
- Altı kızardığında spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.
- Tüm karışım bitene kadar aynı işlemi tekrar edin.
- Kayganayı sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz. Yanında tulum peyniri ve taze domatesle harika gider.