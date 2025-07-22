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Karadeniz'in enfes lezzeti: Kaygana tarifi

Karadeniz'in enfes lezzeti: Kaygana tarifi

22.07.2025 09:41:00
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Haber Merkezi
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Karadeniz'in enfes lezzeti: Kaygana tarifi

Kimi onu omlete benzetir, kimi mücver sanır… Ama aslında kaygana, Karadeniz mutfağının özgün bir kahvaltı lezzetidir. Yumurtayla unun mükemmel uyumu ve otlarla zenginleşen içeriğiyle sofraların aranan klasiği haline gelmeye aday.

Türk mutfağında kahvaltı sadece beyaz peynir ve zeytinle sınırlı değildir. Anadolu’nun farklı köşelerinde sabahları yapılan sıcak yemekler hem doyurucu hem de kültürel açıdan kıymetlidir. Karadeniz’in en eski ve özgün tariflerinden biri olan kaygana, yumurta, un ve bol yeşillikle hazırlanan, hem hafif hem de besleyici bir kahvaltılık olarak öne çıkar. Mütevazı malzemeleriyle şaşırtan bu tarif, kahvaltı sofralarına yeni bir tat arayanlar için birebir.

KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı su veya süt (isteğe bağlı; kıvamı ayarlamak için)
  • 5-6 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 5-6 dal dereotu
  • Tuz (1 çay kaşığı)
  • Karabiber (isteğe bağlı)
  • Kızartmak için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

  1. Yumurtaları derin bir kaseye kırın. Unu, suyu/sütü ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
  2. Yeşillikleri ince ince doğrayın ve karışıma ekleyin. Arzuya göre karabiber de ilave edebilirsiniz.
  3. Tavayı ısıtın ve yağ ekleyin. Yağ kızınca karışımdan kepçeyle alarak tavaya dökün.
  4. Altı kızardığında spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.
  5. Tüm karışım bitene kadar aynı işlemi tekrar edin.
  6. Kayganayı sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz. Yanında tulum peyniri ve taze domatesle harika gider.
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