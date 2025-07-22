Karadeniz'in enfes lezzeti: Kaygana tarifi

Türk mutfağında kahvaltı sadece beyaz peynir ve zeytinle sınırlı değildir. Anadolu’nun farklı köşelerinde sabahları yapılan sıcak yemekler hem doyurucu hem de kültürel açıdan kıymetlidir. Karadeniz’in en eski ve özgün tariflerinden biri olan kaygana, yumurta, un ve bol yeşillikle hazırlanan, hem hafif hem de besleyici bir kahvaltılık olarak öne çıkar. Mütevazı malzemeleriyle şaşırtan bu tarif, kahvaltı sofralarına yeni bir tat arayanlar için birebir.

KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 çay bardağı su veya süt (isteğe bağlı; kıvamı ayarlamak için)

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

5-6 dal dereotu

Tuz (1 çay kaşığı)

Karabiber (isteğe bağlı)

Kızartmak için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı