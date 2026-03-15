Karadeniz’in meşhur lezzeti: Evde Bafra pidesi tarifi

Samsun’un Bafra ilçesiyle özdeşleşen Bafra pidesi, uzun ve ince şekliyle diğer pidelerden ayrılıyor. İncecik açılan hamurun içine konulan baharatlı kıyma harcı ve fırında kızaran kenarlarıyla oldukça lezzetli bir sonuç ortaya çıkıyor. Evde hazırlanabilecek pratik bir tarifle bu meşhur Karadeniz lezzetini sofranıza taşıyabilirsiniz.

EVDE BAFRA PİDESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet küçük domates

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

EVDE BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamur hazırlanır. Un geniş bir kaba alınır, üzerine maya, tuz ve şeker eklenir. Ilık su ve zeytinyağı ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur üzeri kapatılarak yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakılır.

Bu sırada iç harcı hazırlanır. Kıyma bir kaba alınır. Üzerine çok ince doğranmış soğan, domates ve biber eklenir. Tuz ve baharatlar ilave edilerek karıştırılır.

Mayalanan hamur eşit bezelere ayrılır ve uzun oval şekilde ince olarak açılır. Hazırlanan kıymalı harç hamurun ortasına yayılır. Hamurun kenarları içe doğru katlanarak uzun pide şekli verilir.

Pideler yağlı kâğıt serili tepsiye yerleştirilir. Kenarlarına yumurta sarısı sürülür ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika pişirilir.