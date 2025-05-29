Karadeniz mutfağından pratik ve besleyici lezzet: Ispanaklı kaygana tarifi

Ispanaklı kaygana, Karadeniz mutfağına özgü, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne yakışan geleneksel ve doyurucu bir tariftir. Taze ıspanakla hazırlanan bu nefis lezzet, hem pratik oluşuyla hem de içeriğindeki besin değerleriyle sofraların vazgeçilmezi olmayı başarıyor. Peki, Karadeniz mutfağından pratik ve besleyici bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes ıspanaklı kaygana tarifi...





ISPANAKLI KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

1 demet taze ıspanak

3 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı un

1 tutam taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

ISPANAKLI KAYGANA YAPILIŞI

Ispanakları bol suyla güzelce yıkayın ve ince ince doğrayın.

İsteğe göre nane veya maydanoz da ekleyebilirsiniz.

Geniş bir kaseye yumurtaları kırın, sütü ve unu ekleyip çırpın.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Doğranmış ıspanakları ve diğer yeşillikleri harca ekleyin, karıştırın.

Tavaya sıvı yağı alın ve ısıtın.

Hazırladığınız karışımdan bir kepçe alıp tavaya dökün, iki tarafını da altın rengini alana kadar pişirin.

İsteğe göre küçük küçük parçalar halinde ya da büyükçe bir bütün hâlinde pişirebilirsiniz.

Sıcak servis edin.

Yanında yoğurtla birlikte sunulması tavsiye edilir.

Kaygananın iç harcına beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!