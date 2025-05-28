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Ege mutfağından damak çatlatan lezzet: Çökertme kebabı tarifi

Ege mutfağından damak çatlatan lezzet: Çökertme kebabı tarifi

28.05.2025 15:48:00
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Haber Merkezi
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Ege mutfağından damak çatlatan lezzet: Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı, Ege Bölgesi’nin özellikle Bodrum mutfağına özgü, hem sunumuyla hem de lezzetiyle dikkat çeken nefis bir et yemeğidir. Peki, Ege mutfağından sofralara şıklık getiren bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Çökertme kebabı tarifi...

Çökertme kebabı, Ege mutfağının sevilen yemeklerinden biridir. İncecik dilimlenmiş etin, çıtır patateslerin ve yoğurt sosunun enfes uyumuyla ortaya çıkan bu lezzet, hem göze hem damağa hitap eder. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz çökertme kebabı, özellikle misafir sofralarına çok yakışır. Peki, Ege mutfağından sofralara şıklık getiren bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Çökertme kebabı tarifi...


ÇÖKERTME KEBABI  TARİFİ

Malzemeler:

400 gram dana bonfile (jülyen doğranmış)

3 adet orta boy patates

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

ÇÖKERTME KEBABI YAPILIŞI

Bonfileleri jülyen şeklinde doğrayın. 

Zeytinyağı, tuz ve karabiberle marine edip 10-15 dakika dinlendirin.

Tavanızı iyice ısıtın ve etleri yüksek ateşte suyunu salmadan soteleyin. 

Ayrı bir tavada tereyağını eritin, salçayı ve kırmızı toz biberi ekleyip kavurun. 

Ardından etlerle karıştırın.

Patatesleri kibrit çöpü şeklinde doğrayın, bol suda nişastasını çıkarın ve kurulayarak kızgın yağda çıtır olana kadar kızartın.

Yoğurdu sarımsakla karıştırarak servis için hazır hale getirin.

Servis tabağına önce kızarmış patatesleri serin. 

Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin, en üste etleri ekleyerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!

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