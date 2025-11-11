Karadeniz mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: MasterChef Akçaabat köftesi tarifi

Karadeniz’in dumanı üstünde lezzetlerinden biri olan Akçaabat köftesi, kendine has kıvamı ve sade fakat tok aromasıyla sofralarda ayrı bir yer açar. Peki, Karadeniz mutfağından sofralarınıza gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef Akçaabat köftesi tarifi...

AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

750 g dana döş (iki kez çekilmiş)

250 g kıyma (orta yağlı)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp sıkılmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı su

AKÇAABAT KÖFTESİ YAPILIŞI

Kıyma, dana döş, sarımsak, tuz, ekmek içi ve suyu geniş bir kapta buluştur.

Malzemeleri birbirine iyice yedirene kadar yoğur.

Harç ele yapışmayacak ve hafif elastik bir form alacak.

Gerekirse çok az su ekleyebilirsin.

Hazırladığın harcı üzeri kapalı şekilde buzdolabında en az 1 saat dinlendir.

Bu adım köftenin formunu ve lezzetini güçlendirir.

Akçaabat köftesi hafif yassı uzun formdadır.

Cevizden biraz büyük parçalar alıp parmakla düzleyerek şekillendir.

Döküm tavada ya da ızgarada her iki yüzünü 3–4 dakika pişir.

Kendi bıraktığı yağda hafif kızarınca tam kıvamına ulaşır.

Yanına piyaz, közlenmiş biber ve domates ekleyerek orijinal Akçaabat sunumunu yakalayabilirsin.

Afiyet olsun!