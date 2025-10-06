Karadeniz mutfağının gizli hazinesi: Tomara tarifi

Karadeniz’in bereketli topraklarında yetişen tomara otu, Rize mutfağının en özgün tatlarından biri. Hem sağlıklı hem doyurucu olan bu yöresel tarif, tereyağı ve bulgurla buluştuğunda ortaya muhteşem bir lezzet şöleni çıkıyor.

MALZEMELER

1 bağ taze tomara otu (bulunamazsa pazı veya ıspanak kullanılabilir)

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Tomara otlarını ayıklayıp yıkayın, doğrayın.

Tencerede tereyağı ve sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı kavurun.

Salçayı ekleyip karıştırın, ardından bulguru ilave edin.

Tomara otlarını ekleyin, sıcak suyu ve baharatları katın.

Kısık ateşte bulgurlar yumuşayana kadar pişirin.

Servis tabağına alın.