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Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi
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Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi

10.10.2026 13:24:00
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Haber Merkezi
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Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi

Karaman mutfağının yöresel lezzetlerinden calla, kuzu eti ve sebzelerin güveçte buluştuğu doyurucu bir yemek olarak öne çıkıyor.

Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi

Karaman yöresinin sevilen yemeklerinden calla, kuzu eti ve sebzelerin güveçte uzun süre pişirilmesiyle hazırlanıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz geleneksel calla yemeğinin malzemeleri ve adım adım tarifi...

Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi

CALLA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kilogram kuşbaşı kuzu eti
  • 8 adet patlıcan
  • 5 adet domates
  • 10 adet sivri biber
  • 3 adet soğan
  • 2 baş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 2 su bardağı su

CALLA YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini toprak güvecin tabanına eşit şekilde yayın.

Patlıcanları isteğe göre doğrayarak etlerin üzerine yerleştirin.

Soğanları ve sarımsakları doğrayın. 

Sivri biberleri ve domatesleri de hazırlayarak patlıcanların üzerine ekleyin.

Tereyağını, tuzu, karabiberi ve pul biberi güvece ekleyin.

İki su bardağı suyu malzemelerin üzerine dökün ve güvecin kapağını kapatın.

Önceden ısıtılmış fırında veya ocakta orta ateşte, etler ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 2 saat pişirin.

Pişen callayı sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #KARAMAN #yöresel lezzet

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