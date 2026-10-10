Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi

Karaman yöresinin sevilen yemeklerinden calla, kuzu eti ve sebzelerin güveçte uzun süre pişirilmesiyle hazırlanıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz geleneksel calla yemeğinin malzemeleri ve adım adım tarifi...
CALLA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kilogram kuşbaşı kuzu eti
- 8 adet patlıcan
- 5 adet domates
- 10 adet sivri biber
- 3 adet soğan
- 2 baş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 su bardağı su
CALLA YAPILIŞI
Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini toprak güvecin tabanına eşit şekilde yayın.
Patlıcanları isteğe göre doğrayarak etlerin üzerine yerleştirin.
Soğanları ve sarımsakları doğrayın.
Sivri biberleri ve domatesleri de hazırlayarak patlıcanların üzerine ekleyin.
Tereyağını, tuzu, karabiberi ve pul biberi güvece ekleyin.
İki su bardağı suyu malzemelerin üzerine dökün ve güvecin kapağını kapatın.
Önceden ısıtılmış fırında veya ocakta orta ateşte, etler ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 2 saat pişirin.
Pişen callayı sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!