Karamel ve kuruyemişin en tatlı buluşması: Krokan tarifi

Tatlı krizlerine pratik ve şık bir çözüm arayanların vazgeçilmezi: Krokan! Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu çıtır lezzet, karamelize şekerle kaplanmış kavrulmuş kuruyemişlerin oluşturduğu basit ama etkileyici bir tatlıdır. Üstelik sadece birkaç malzemeyle evde kolayca hazırlanabilir. Tatlıların üzerinde süsleme olarak kullanılabileceği gibi, sade haliyle de enfes bir atıştırmalık olur. Peki, karamel ve kuruyemişin en tatlı buluşması olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, enfes krokan tarifi...

KROKAN TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı fındık (veya badem, ceviz, kaju)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Yağlı kağıt veya mermer zemin (sermek için)

KROKAN YAPILIŞI

Kuruyemişleri önceden tavada hafifçe kavurun. (Bu adım aromayı artırır.)

İsterseniz bütün halde, isterseniz iri doğranmış kullanabilirsiniz.

Yayvan tabanlı bir tavaya şekeri alın. Kısık ateşte karıştırmadan erimesini bekleyin.

Şeker kenarlardan erimeye başladığında tavayı hafifçe sallayarak tüm şekerin eşit erimesini sağlayın.

Altın rengi bir karamel kıvamı elde edene kadar dikkatlice devam edin.

Karamel tamamen eridiğinde içine kavrulmuş kuruyemişleri ekleyin ve hızlıca karıştırın.

Bu aşamada isterseniz 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek daha parlak ve kıvamlı bir krokan elde edebilirsiniz.

Karışımı yağlı kağıt üzerine dökün ve spatula ile düzleştirin.

Oda sıcaklığında 15–20 dakika kadar soğumaya bırakın.

Soğuyan krokanı elinizle veya bıçak yardımıyla kırarak parçalayın.

Cam kavanozda saklayarak çıtırlığını uzun süre koruyabilirsiniz.

Afiyet olsun!