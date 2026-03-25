Kat kat lezzet şöleni: Şuba salatası tarifi

Klasik salata tariflerinden sıkılanlar için şuba salatası harika bir alternatif sunuyor. Özellikle tavukla hazırlanan versiyonu, hem daha doyurucu hem de daha hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kat kat dizilen sebzeler, kremamsı dokusu ve şık sunumuyla şuba, sofralarda fark yaratmak isteyenler için ideal bir tariftir. İşte, kat kat şuba salatası tarifi...

ŞUBA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

300 gram haşlanmış tavuk göğsü

4 adet orta boy haşlanmış patates

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy pancar

1 adet yumurta

300 gram mayonez

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Süsleme için:

1 demet dereotu

ŞUBA SALATASI YAPILIŞI

Tuzlu suda haşladığınız tavuk göğsünü soğuduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın.

Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın ya da rendeleyin.

Pancarı kabuğuyla birlikte haşlayın, ardından kabuklarını soyup rendeleyin.

Havuçları haşlayıp küp küp doğrayın.

Yumurtayı 8-10 dakika haşlayın, beyaz kısmını küçük küpler halinde kesin.

Servis tabağına bir miktar mayonez sürerek taban oluşturun.

Üzerine ince bir kat patates yerleştirin ve hafifçe tuz-karabiber serpin.

Sırasıyla tavuk, patates, havuç ve yumurta katlarını aralarına mayonez sürerek dizin.

En üst katı rendelenmiş pancarla kaplayın ve tekrar mayonezle düzeltin.

Salatayı buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirdikten sonra dereotu ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!