Kayseri mutfağının enfes lezzeti: MasterChef Develi cıvıklısı tarifi

Develi cıvıklısı, Kayseri mutfağının en bilinen ve en sevilen yöresel yemeklerinden biridir. İncecik açılan hamurun üzerine yayılan sulu kıymalı harcıyla dikkat çeken bu özel lezzet, adını kıvamından alır. Taş fırında pişirildiğinde ortaya çıkan eşsiz aroma, cıvıklıyı sadece bir yemek değil, aynı zamanda Develi’nin gastronomi kültürünü yansıtan bir değer hâline getirir. Peki, Kayseri mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef Develi cıvıklısı tarifi...

DEVELİ CIVIKLISI TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı un

10 g yaş maya

2 su bardağı ılık su

400 g ufak doğranmış kuşbaşı

1/4 demet maydanoz

2 adet sivri biber

2 adet domates

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

DEVELİ CIVIKLISI YAPILIŞI

Maya ılık suda eritilir.

Un ve tuz eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur.

Hamurun üzeri örtülerek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Tüm sebzeler ince ince doğranarak geniş bir kaba alınır.

Kıyma, baharatlar ve salça eklenir. Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştırılır.

Mayalanan hamur dört eşit bezeye ayrılır.

Her beze oklava yardımıyla ince açılarak uzun pide formu verilir.

Hazırlanan iç harç açılan hamurun üzerine eşit şekilde yayılır.

Hamurun kenarları çok geniş olmayacak biçimde içe doğru katlanır.

Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirilen pideler, önceden 230 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirilir.

Fırından çıkan pideler sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun!