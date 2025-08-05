Kayseri mutfağının gözdesi: Yağlama tarifi

Kayseri'ye özgü geleneksel lezzet hem göze hem damağa hitap eden Kayseri sofralarının vazgeçilmezi olarak misafir ağırlamalarında da baş köşede yerini alıyor. Yumuşacık hamuru, bol aromalı iç harcı ve yoğurtla birleşen sunumuyla, Türk mutfağının en özel tatlarından biri olmayı sürdürüyor.

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı kuru maya (veya 20 gr yaş maya)

İç harcı için:

400 gr kıyma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 büyük soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)

2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıcak su

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı