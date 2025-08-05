Kayseri mutfağının gözdesi: Yağlama tarifi

Kayseri'ye özgü geleneksel lezzet hem göze hem damağa hitap eden Kayseri sofralarının vazgeçilmezi olarak misafir ağırlamalarında da baş köşede yerini alıyor. Yumuşacık hamuru, bol aromalı iç harcı ve yoğurtla birleşen sunumuyla, Türk mutfağının en özel tatlarından biri olmayı sürdürüyor.
Malzemeler
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı kuru maya (veya 20 gr yaş maya)
İç harcı için:
- 400 gr kıyma
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 büyük soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)
- 2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı sıcak su
Servis için:
- Sarımsaklı yoğurt
Yapılışı
- Ilık süt, su, maya ve şekeri bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin.
- Unu ve tuzu eleyerek ekleyin, ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp 40-50 dakika mayalanmaya bırakın.
- Tavaya sıvı yağı ve tereyağını alın. Soğanları ekleyip soteleyin.
- Kıymayı ekleyin, kavrulunca doğranmış biberleri ekleyin.
- Salça, domates, baharatlar ve sıcak suyu ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirin.
- Mayalanan hamuru bezelere ayırın (yaklaşık 10-12 beze).
- Her bezeyi oklava ile tabak büyüklüğünde açın.
- Yağsız tavada, her iki yüzünü hafif pişirin (gözleme gibi).
- Servis tabağına bir şebit koyun, üstüne kıymalı harçtan yayın.
- Tüm şebitleri ve harcı bu şekilde kat kat dizin.
- En üst kata harç sürüp üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.