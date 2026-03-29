Kayseri’nin meşhur lezzeti: Nevzine tatlısı tarifi

Klasik şerbetli tatlılardan farklı olarak daha yoğun ve aromatik bir lezzet sunan nevzine tatlısı, özellikle tahin ve pekmez uyumunu sevenler için vazgeçilmez bir seçenek. Evde kolayca hazırlanabilen bu geleneksel tarif, çay saatlerine ve özel gün sofralarına eşlik ediyor.

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı pekmez

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın, ardından pekmez ve limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Ilımaya bırakın.

Hamur için tereyağı, sıvı yağ, tahin, yoğurt ve yumurtayı karıştırın. Kabartma tozu ve unu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Son olarak cevizi ilave edin.

Hamuru yağlanmış fırın kabına bastırarak yayın ve dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra servis edin.