Kilis mutfağının vazgeçilmezi: MasterChef Kilis tava tarifi

Kilis mutfağı, yöresel tatlarıyla Türkiye’nin en zengin mutfaklarından biridir. Bu lezzetlerin başında ise Kilis tava gelir. İnce doğranmış sebzeler ve orta yağlı kıymanın baharatlarla yoğrulup tepsiye serilmesiyle hazırlanan bu yemek, özellikle taş fırında pişirildiğinde eşsiz bir aroma kazanır. Evde de kolayca yapabileceğiniz Kilis tava, davet sofralarına şıklık katar, aile yemeklerinde ise herkesin severek yediği geleneksel bir lezzet olur. Peki, Kilis mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef Kilis tava tarifi...
Malzemeler
- 500 gr orta yağlı dana veya kuzu kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 3 adet domates
- 3 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 adet patates (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
- Soğan, biber, sarımsak ve domatesleri ince ince doğrayın. Patates kullanacaksanız yuvarlak dilimler halinde hazırlayın.
- Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine doğradığınız sebzeleri, salçaları, baharatları ve zeytinyağını ekleyin. Tüm malzemeler birbirine iyice karışana kadar yoğurun.
- Fırın tepsisini yağlayın. Hazırladığınız karışımı ince bir tabaka halinde tepsiye yayın. Bıçakla kare dilimler şeklinde çizikler atın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Üzeri güzelce kızarınca fırından çıkarın.