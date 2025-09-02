Kilis mutfağının vazgeçilmezi: MasterChef Kilis tava tarifi

Kilis mutfağı, yöresel tatlarıyla Türkiye’nin en zengin mutfaklarından biridir. Bu lezzetlerin başında ise Kilis tava gelir. İnce doğranmış sebzeler ve orta yağlı kıymanın baharatlarla yoğrulup tepsiye serilmesiyle hazırlanan bu yemek, özellikle taş fırında pişirildiğinde eşsiz bir aroma kazanır. Evde de kolayca yapabileceğiniz Kilis tava, davet sofralarına şıklık katar, aile yemeklerinde ise herkesin severek yediği geleneksel bir lezzet olur. Peki, Kilis mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef Kilis tava tarifi...

Malzemeler

500 gr orta yağlı dana veya kuzu kıyma

2 adet kuru soğan

3 adet domates

3 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet patates (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı