Kilis sofralarının en sevileni: Kilis katmeri

Türk mutfağının yöresel tatlıları arasında bazı lezzetler vardır ki sadece ait olduğu şehirde bilinir ama aslında çok daha geniş sofralarda yer almayı hak eder. Kilis Katmeri, bu özel tatlardan biri. Antep katmerine göre daha az yağlı, daha sade ama bir o kadar lezzetli olan bu tarif, çıtır hamur katları arasında gizlenmiş fıstık ve şekerle damaklarda nostaljik bir tat bırakır.

KİLİS KATMERİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura)

1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş, aralarına sürmek için)

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı (veya ceviz içi)

Yapılışı:

Un, tuz, sıvı yağ ve suyla yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin. Hamuru 4 eşit bezeye ayırın ve her bezeyi çok ince olacak şekilde oklavayla açın. Açtığınız yufkanın üzerine fırçayla eritilmiş tereyağını sürün, ardından şeker ve fıstık serpin. Kenarlarını ortaya doğru katlayarak kare şekli verin. Tüm bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra yağsız tavada veya 200°C fırında altın sarısı olana kadar pişirin. Sıcak ya da ılık olarak, üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.



