Kırıkkale'nin meşhur lezzeti: Tuvalak çorbası tarifi

Tuvalak çorbası, Anadolu’nun köklü mutfak kültüründen günümüze kadar ulaşan, hem besleyici hem de doyurucu bir çorba tarifidir. Özellikle Kırıkkale yöresine özgü olan bu lezzet, bulgur ve etin birlikte yoğrulup küçük toplar haline getirilmesiyle hazırlanır. Geleneksel yöntemlerle yapılan tuvalak, zahmetli gibi görünse de ortaya çıkan lezzet her emeğe değecek kadar özeldir. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan bu çorba, aynı zamanda tam bir şifa deposudur. İşte enfes tuvalak çorbası tarifi...

TUVALAK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 kg ince bulgur

300 g kuşbaşı dana eti

2 adet kuru soğan

50 g kuru nane

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tuz

Su (haşlamak için)

TUVALAK ÇORBASI YAPILIŞI

Kuşbaşı et, ince bulgur ve doğranmış soğanı bir kapta birleştirin.

Karışımı iyice özdeşleşene kadar yoğurun (geleneksel olarak dövülerek hazırlanır).

Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Geniş bir tencerede kaynayan suya tuvalakları atın.

Bulgurlar yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada tereyağı, salça ve naneyi kavurun.

Hazırlanan sosu çorbanın üzerine ekleyin.

İsteğe göre yoğurt veya terbiyeli şekilde servis edin.

Afiyet olsun!