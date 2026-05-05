Kahvaltı sofralarına yumuşacık lezzet: Zeytinli açma tarifi

Zeytinli açma, pamuk gibi yumuşak hamuru ve aromatik iç harcıyla en sevilen hamur işi tariflerinden biridir. Özellikle kahvaltı sofralarında sıkça yer bulan bu lezzet, evde kolayca hazırlanabilmesiyle de öne çıkar. Fırından çıktığında yayılan kokusu, iştah kabartırken; tel tel ayrılan dokusu her lokmada kendini hissettirir. Evde pastane kalitesinde açma yapmak isteyenler için bu tarif tam bir kurtarıcıdır. İşte enfes zeytinli açma tarifi...

ZEYTİNLİ AÇMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

İç harcı için:

1 su bardağı çekirdeksiz siyah zeytin (doğranmış)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

ZEYTİNLİ AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri karıştırıp birkaç dakika bekletin.

Sıvı yağ, tuz ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika dinlendirin.

Hamurdan parçalar koparıp açın, içine zeytin koyup rulo şeklinde sarın ve açma formu verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve 15 dakika daha dinlendirin.

Yumurta sarısı sürün.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!