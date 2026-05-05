Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahvaltı sofralarına yumuşacık lezzet: Zeytinli açma tarifi

Kahvaltı sofralarına yumuşacık lezzet: Zeytinli açma tarifi

5.05.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kahvaltı sofralarına yumuşacık lezzet: Zeytinli açma tarifi

Yumuşacık dokusu ve zeytinli iç harcıyla zeytinli açma, kahvaltıdan atıştırmalık saatlerine kadar her anınıza eşlik edecek pratik ve nefis bir hamur işidir. İşte enfes zeytinli açma tarifi...

Zeytinli açma, pamuk gibi yumuşak hamuru ve aromatik iç harcıyla en sevilen hamur işi tariflerinden biridir. Özellikle kahvaltı sofralarında sıkça yer bulan bu lezzet, evde kolayca hazırlanabilmesiyle de öne çıkar. Fırından çıktığında yayılan kokusu, iştah kabartırken; tel tel ayrılan dokusu her lokmada kendini hissettirir. Evde pastane kalitesinde açma yapmak isteyenler için bu tarif tam bir kurtarıcıdır. İşte enfes zeytinli açma tarifi...

Image

ZEYTİNLİ AÇMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

İç harcı için:

1 su bardağı çekirdeksiz siyah zeytin (doğranmış)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

ZEYTİNLİ AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri karıştırıp birkaç dakika bekletin.

Sıvı yağ, tuz ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika dinlendirin.

Hamurdan parçalar koparıp açın, içine zeytin koyup rulo şeklinde sarın ve açma formu verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve 15 dakika daha dinlendirin.

Yumurta sarısı sürün.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #açma #kahvaltılık tarifler #Zeytinli açma tarifi

İlgili Haberler

Ege mutfağından gelen çıtır lezzet: Lalengi tarifi
Ege mutfağından gelen çıtır lezzet: Lalengi tarifi Patlıcan ve kabağın özel bir harçla buluşup çıtır çıtır kızartıldığı lalengi, yoğurtlu sosuyla servis edilen Ege mutfağının en sevilen ara sıcaklarından biridir. İşte, enfes tadıyla lalengi tarifi...
Osmanlı saray mutfağının geleneksel lezzeti: Hünkarbeğendi tarifi
Osmanlı saray mutfağının geleneksel lezzeti: Hünkarbeğendi tarifi 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde Fransız İmparatoriçesi Eugénie onuruna hazırlanan bu yemek; Fransız "Beşamel" sosu ile Anadolu’nun "Köz Patlıcan" kültürünün tarihteki en başarılı diplomatik ittifakıdır.
Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Gavurdağı salatası
Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Gavurdağı salatası Domatesin suyu, soğanın keskinliği ve cevizin çıtırlığı... Gavurdağı salatası, malzemelerin boyutlarıyla ters orantılı devasa bir lezzet derinliği sunan, Türk mutfak disiplininin en "ferah" mühendislik harikasıdır.