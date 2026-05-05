Balkan mutfağının efsane lezzeti: Lutenitsa tarifi

5.05.2026 11:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Közlenmiş sebzelerin eşsiz aromasıyla hazırlanan Lutenitsa sos, kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar pek çok tarifte kullanılabilen Balkan mutfağına özgü bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Özellikle Bulgaristan ve Sırbistan mutfağında sıkça tüketilen Lutenitsa, közlenmiş kırmızı biber ve domatesin buluşmasıyla ortaya çıkan yoğun aromalı bir sostur. Hem kahvaltılarda ekmeğe sürülerek hem de et ve sebze yemeklerinin yanında tercih edilen bu sos, doğal malzemeleri ve katkısız yapısıyla dikkat çeker.

LUTENİTSA SOS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 kg kırmızı kapya biber
  • 500 gram domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)

LUTENİTSA SOS NASIL YAPILIR?

Öncelikle kırmızı biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. Aynı şekilde domateslerin kabuklarını da soyup doğrayın.

Közlenmiş biberleri ve domatesleri mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. Ardından karışımı bir tencereye alın ve üzerine zeytinyağı ekleyerek kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Ezilmiş sarımsağı, tuzu ve isteğe bağlı olarak şekeri ekleyin. Sos kıvam alana kadar yaklaşık 30-40 dakika karıştırarak pişirin. Son olarak sirkeyi ilave edin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Hazırladığınız Lutenitsa sosu kavanozlara alarak buzdolabında saklayabilirsiniz.

