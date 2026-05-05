Mardin mutfağının haşlama lezzeti: İkbebet tarifi

Mutfak literatüründe "hafifliğin ve tekniğin buluşması" olarak tanımlanan İkbebet, Mardin mutfağının kızartılan versiyonu olan 'Irok'tan ayrılan en asil kardeşidir. Onu diğer yöresel içli köftelerden ayıran temel fark, dış hamurunun yoğrulma aşamasındaki sabır ve iç harcındaki yenibahar gibi aromatiklerin baskın karakteridir.

İKBEBET TARİFİ

Malzemeler

Dış Hamur İçin:

2 su bardağı ince (köftelik) bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 adet yumurta (hamuru bağlamak için)

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su

İç Harç İçin:

300 gram orta yağlı dana veya kuzu kıyması

3 adet kuru soğan (incecik kıyılmış)

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı karabiber, tuz

İsteğe bağlı: Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz

Yapılışı