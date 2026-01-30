Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 13:35:00
Haber Merkezi
Kış aylarının besleyici çorbası: Prenses çorbası tarifi

Sebzelerin en sade ve en nazik haliyle buluştuğu prenses çorbası, hafif yapısı ve kremsi dokusuyla öne çıkıyor. Hem çocuklar hem de mide hassasiyeti olanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Adını yumuşak içiminden alan prenses çorbası, sebze sevmeyenlerin bile rahatlıkla tüketebileceği bir tarif olarak öne çıkıyor. Baharatı minimumda tutulan, pürüzsüz kıvamlı bu çorba; özellikle hasta günlerinde, akşam yemeklerinde ya da hafif bir başlangıç arayanlar için tercih ediliyor. Besleyici içeriğiyle sofralarda sade ama güçlü bir alternatif oluşturuyor.

PERNSES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet orta boy patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı su veya sebze suyu
  • 1 çay bardağı süt
  • Tuz (damak tadına göre)

Yapılışı

  1. Patates, havuç ve kabak soyulup küçük küpler halinde doğranır.
  2. Tencereye su veya sebze suyu alınır, sebzeler eklenir ve yumuşayana kadar haşlanır.
  3. Haşlanan sebzeler sudan alınmadan blender yardımıyla pürüzsüz hale getirilir.
  4. Ayrı bir tencerede tereyağı eritilir, un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.
  5. Sebzeli karışım yavaş yavaş una eklenir ve sürekli karıştırılır.
  6. Süt ilave edilir, tuz eklenir ve çorba kısık ateşte birkaç dakika kaynatılır.
  7. Kıvamı koyu gelirse sıcak suyla açılabilir.
