Kış aylarının besleyici çorbası: Prenses çorbası tarifi

Adını yumuşak içiminden alan prenses çorbası, sebze sevmeyenlerin bile rahatlıkla tüketebileceği bir tarif olarak öne çıkıyor. Baharatı minimumda tutulan, pürüzsüz kıvamlı bu çorba; özellikle hasta günlerinde, akşam yemeklerinde ya da hafif bir başlangıç arayanlar için tercih ediliyor. Besleyici içeriğiyle sofralarda sade ama güçlü bir alternatif oluşturuyor.

PERNSES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 adet kabak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya sebze suyu

1 çay bardağı süt

Tuz (damak tadına göre)

Yapılışı