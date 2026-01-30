Kış aylarının besleyici çorbası: Prenses çorbası tarifi

Adını yumuşak içiminden alan prenses çorbası, sebze sevmeyenlerin bile rahatlıkla tüketebileceği bir tarif olarak öne çıkıyor. Baharatı minimumda tutulan, pürüzsüz kıvamlı bu çorba; özellikle hasta günlerinde, akşam yemeklerinde ya da hafif bir başlangıç arayanlar için tercih ediliyor. Besleyici içeriğiyle sofralarda sade ama güçlü bir alternatif oluşturuyor.
PERNSES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı su veya sebze suyu
- 1 çay bardağı süt
- Tuz (damak tadına göre)
Yapılışı
- Patates, havuç ve kabak soyulup küçük küpler halinde doğranır.
- Tencereye su veya sebze suyu alınır, sebzeler eklenir ve yumuşayana kadar haşlanır.
- Haşlanan sebzeler sudan alınmadan blender yardımıyla pürüzsüz hale getirilir.
- Ayrı bir tencerede tereyağı eritilir, un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.
- Sebzeli karışım yavaş yavaş una eklenir ve sürekli karıştırılır.
- Süt ilave edilir, tuz eklenir ve çorba kısık ateşte birkaç dakika kaynatılır.
- Kıvamı koyu gelirse sıcak suyla açılabilir.