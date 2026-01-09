Kış aylarının sağlık bombası: Kemik suyu çorbası tarifi

Kemik suyu çorbası, özellikle kış aylarında sofralarda daha sık yer bulan klasik bir ev yemeği olarak öne çıkıyor. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen pişirme süresi ve yöntemine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarif, ev mutfağında güvenle uygulanabilecek temel ve doğru yöntemi esas alıyor.

KEMİK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 kg ilikli kemik (dana veya kuzu)

8–10 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

(Servis için) limon suyu

Yapılışı