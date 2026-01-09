Kış aylarının sağlık bombası: Kemik suyu çorbası tarifi

Kemik suyu çorbası, özellikle kış aylarında sofralarda daha sık yer bulan klasik bir ev yemeği olarak öne çıkıyor. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen pişirme süresi ve yöntemine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarif, ev mutfağında güvenle uygulanabilecek temel ve doğru yöntemi esas alıyor.
KEMİK SUYU ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg ilikli kemik (dana veya kuzu)
- 8–10 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Tuz
- Karabiber
- (Servis için) limon suyu
Yapılışı
- Kemikleri soğuk suda yıkayın ve tencereye alın.
- Üzerini geçecek kadar su ekleyin.
- Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpüğü alın.
- Kısık ateşte en az 2–3 saat kaynatın.
- Kemikleri sudan çıkarıp suyu süzün.
- Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kısa süre kavurun.
- Kemik suyunu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.
- Tuz ve karabiberi ilave edin.
- Kıvam aldıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.