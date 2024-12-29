Kış günlerinin sıcak dostu: Mısır çorbası tarifi

Yayınlanma: 29.12.2024 - 15:20

Güncelleme: 29.12.2024 - 15:20

Mısır çorbası, pratik hazırlanışı ve hafif tatlımsı lezzetiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Hem yazın hem de kışın tüketilebilen bu çorba, taze veya konserve mısır kullanılarak yapılabilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kremamsı kıvamıyla damakları şenlendiren mısır çorbası tarifi:

Malzemeler

2 su bardağı mısır (haşlanmış veya konserve)

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu veya su

1 su bardağı süt veya krema

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı: Pul biber veya kıyılmış maydanoz (servis için)

Hazırlık Aşaması

Soğanı Kavurun:

Tencereye tereyağını alın ve ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Unu Ekleyin:

Kavrulmuş soğana unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Bu adım, çorbanın kıvam almasını sağlayacaktır.

Tavuk Suyu ile Kıvam Verin:

Tavuk suyunu (veya suyu) azar azar ekleyerek karışımı topaklanmaması için çırpıcıyla karıştırın. Çorba kaynayana kadar orta ateşte pişirin.

Mısırları Ekleyin:

Haşlanmış veya konserve mısırları ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. İsteğe bağlı olarak, çorbanın yarısını blenderdan geçirerek daha kremamsı bir kıvam elde edebilirsiniz.

Süt veya Krema Ekleyin:

Çorbanız kaynadıktan sonra süt veya kremayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis:

Çorbayı sıcak servis edin. Üzerine pul biber, kıyılmış maydanoz veya birkaç mısır tanesi ekleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.