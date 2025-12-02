Kış kahvaltılarına çok yakışan lezzet: Elma reçeli tarifi

Elma reçeli, özellikle kış aylarının en sevilen kahvaltılıklarından biri. Hem ekonomik hem de pratik olan bu tarif, mutfağı adeta nefis bir elma ve tarçın kokusuna büründürür. Üstelik sadece kahvaltıda değil; tatlıların üzerinde, yoğurtla, keklerde ya da tostların içinde de harika bir lezzet sunar. Peki, kış kahvaltılarına çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elma reçeli tarifi...

ELMA REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg elma (tercihen kırmızı veya sarı sert elmalar)

750 g toz şeker

Yarım limonun suyu

1 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

3–4 adet karanfil (isteğe bağlı)

ELMA REÇELİ YAPILIŞI

Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın.

Kararmamaları için üzerine birkaç damla limon suyu sıkabilirsiniz.

Doğradığınız elmaları tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin.

15–20 dakika bekleterek elmaların suyunu salmasını sağlayın.

Tencereye suyu ekleyin.

Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

Çubuk tarçını ve karanfili ekleyip kaynatmaya devam edin.

Reçel koyulaşmaya başladığında çubuk tarçını çıkarabilirsiniz.

Bir tabağa bir damla reçel koyun, akışkanlığı yavaşsa kıvam olmuş demektir.

Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyin ve 2–3 dakika daha kaynatın.

Sıcak reçeli steril kavanozlara doldurup kapaklarını sıkıca kapatın.

Kavanozları ters çevirip 1–2 saat bekletin.

Afiyet olsun!