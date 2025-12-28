Kış sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Kremalı pancar çorbası tarifi

Kremalı pancar çorbası, son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte mutfaklarda daha sık yer almaya başlayan modern ve rafine bir lezzettir. Özellikle kış aylarında hem bağışıklığı destekleyen hem de göz alıcı rengiyle iştah açan bu çorba, klasik tariflerin dışına çıkmak isteyenler için ideal bir alternatiftir. Peki, kış sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, rengiyle büyüleyen kremalı pancar çorbası tarifi...

KREMALI PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy pancar

1 adet küçük kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sebze suyu (veya sıcak su)

1 çay bardağı krema

Tuz

Karabiber

KREMALI PANCAR ÇORBASI YAPILIŞI

Pancarları soyup küp küp doğrayın.

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Doğranmış pancarları tencereye ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Sebze suyunu ilave edin.

Pancarlar tamamen yumuşayana kadar orta ateşte yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Kremayı ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.

Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Kremalı pancar çorbasını üzerine birkaç damla krema gezdirerek, taze çekilmiş karabiber veya dereotu ile servis edebilirsiniz.

Kızarmış ekmek küpleriyle birlikte sunulduğunda lezzeti daha da zenginleşir.

Afiyet olsun!