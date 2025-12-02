Kış sofralarına çok yakışan lezzet: Kestane çorbası tarifi

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan kestane, sadece közlemesiyle değil, çorbasıyla da damakları mest ediyor. Özellikle gurme restoranların menülerinde sıkça karşılaşılan kestane çorbası, evde sandığınızdan çok daha kolay hazırlanıyor. Peki, kış sofralarına çok yakışan bu sürpriz lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes dokusuyla kestane çorbası tarifi...

KESTANE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

400 g haşlanmış veya fırınlanmış kestane

1 adet kuru soğan

1 adet küçük patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre sıcak su (tercihen tavuk suyu veya sebze suyu)

1 su bardağı süt veya krema

Tuz, karabiber

İsteğe göre muskat rendesi

KESTANE ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın.

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın, soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Küçük küpler halinde doğradığınız patatesi tencereye alın ve birkaç dakika kavurun.

Haşlanmış ya da fırınlanmış kestaneleri tencereye ekleyin.

Aromaların birbirine karışması için birkaç dakika soteleyin.

Sıcak suyu ilave edip, sebzeler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirip tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Sütü veya kremayı ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Tuz, karabiber ve arzu ederseniz muskat ekleyerek lezzetlendirin.

Afiyet olsun!