Kış sofralarına renk katan enfes lezzet: Pancar turşusu tarifi

Pancar turşusu, özellikle kış aylarında bağışıklığı destekleyen ve yemeklere eşsiz bir lezzet katan geleneksel bir turşu çeşididir. Doğal fermantasyon süreciyle hazırlanan bu tarif, sofralara hem sağlık hem de lezzet getirir. Peki, kış sofralarına renk katan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kıtır kıtır pancar turşusu tarifi...

PANCAR TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

1 kg kırmızı pancar

1 litre su

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı üzüm sirkesi

5-6 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı limon tuzu

Cam kavanoz

PANCAR TURŞUSU YAPILIŞI

Pancarların kabuklarını soymadan güzelce yıkayın ve büyük parçalar halinde doğrayın.

Doğranmış pancarları tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın. (Çok fazla dağılmamasına dikkat edin.)

Ayrı bir kapta 1 litre suyu kaynatın.

İçine kaya tuzu, sirke, limon tuzu ve şekeri ekleyip karıştırın.

Haşlanan pancarları cam kavanoza yerleştirin.

Aralarına sarımsak dişlerini ekleyin.

Hazırladığınız tuzlu-sirkeli karışımı kavanoza dökün.

Pancarların tamamen suyun içinde kaldığından emin olun.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Serin ve güneş görmeyen bir yerde en az 7-10 gün dinlendirdikten sonra pancar turşunuz hazır hale gelecektir.

Afiyet olsun!