Kış sofralarına renk katan lezzet: Vişneli ayva tatlı tarifi

Kış mevsiminin en özel meyvelerinden ayva, tatlı olarak hazırlandığında hem hafif hem de şık bir lezzet sunar. Özellikle vişne ile birleştiğinde ortaya rengarenk, göz alıcı ve iştah açıcı bir tatlı çıkar. Peki, kış sofralarına renk katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis vişneli ayva tatlı tarifi...

VİŞNELİ AYVA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

3 adet ayva

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı vişne (taze veya dondurulmuş)

1 çubuk tarçın

4-5 adet karanfil

1 su bardağı su

Üzeri için:

Kaymak veya dondurma

VİŞNELİ AYVA TATLISI YAPILIŞI

Ayvaları ortadan ikiye kesin ve çekirdek yuvalarını çıkarın.

Kabuklarını soymadan hazırlayın.

Ayvaları geniş bir tencereye dizin.

Çekirdeklerini ve kabuklarının bir kısmını da rengi vermesi için ekleyin.

Üzerine toz şekeri serpiştirin ve vişneleri ayvaların üzerine paylaştırın.

Tarçın çubuğu, karanfiller ve suyu ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika ayvalar yumuşayana kadar pişirin.

Pişen tatlıyı soğumaya bırakın ve ardından servis tabağına alın.

Üzerine kaymak veya dondurma ekleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!