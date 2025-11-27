Kış sofralarına yakışan lezzet: Pırasa dolması tarifi

Kış aylarının en besleyici sebzelerinden biri olan pırasa, sadece zeytinyağlı yemeklerde değil, dolma yapımında da harika sonuçlar verir. Yumuşacık dokusu, hafif tadı ve besleyici iç harcıyla pırasa dolması, özellikle diyet yapanlar ve sebze ağırlıklı beslenenler için ideal bir yemektir. Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarif, sofralara farklı bir lezzet katmak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunar.

MALZEMELER

Pırasaları Hazırlamak İçin:

6–7 adet kalın pırasa (beyaz kısımları)

Kaynar su

İç Harç İçin:

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet domates (küp doğranmış)

Bir avuç maydanoz (doğranmış)

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı su

Bir tutam tuz

PIRASA DOLMASI NASIL YAPILIR?

1. Pırasaları Hazırlayın

Pırasaların beyaz ve kalın bölümlerini 10–12 cm uzunluğunda kesin.

Kaynar suya atarak 3–4 dakika haşlayın.

Yumuşayan pırasaları tek tek yapraklarına ayırın. Dolma sarmaya uygun şeritler elde edeceksiniz.

2. İç Harcı Hazırlayın

Soğanı zeytinyağında kavurun.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

Baharatları, domatesi ve maydanozu ilave edip karıştırın.

Harcı ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.

3. Pırasaları Sarın

Ayırdığınız pırasaların her birine iç harçtan bir miktar koyun.

Kenarlarını hafif kapatarak sıkıca sarın.

Tencereye yan yana ve düzenli şekilde dizin.

4. Sosu Hazırlayıp Pişirin

Zeytinyağı, salça ve suyu karıştırarak dolmaların üzerine dökün.

Dolmaların dağılmaması için üzerine tabak kapatın.

Kısık ateşte 30–35 dakika pişirin.