Kış sofralarını süsleyen lezzet: Zencefilli balkabağı köftesi tarifi

Mevsimin en sevilen malzemelerinden biri olan balkabağı, zencefilin ferah aromasıyla birleşerek ortaya şaşırtıcı derecede lezzetli bir sonuç çıkarıyor. Kızartmadan fırında da yapılabilen bu köfte tarifi, hem sağlıklı hem doyurucu bir seçenek sunuyor. Peki, aromasıyla kış sofralarını bu süsleyen lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis zencefilli balkabağı köftesi tarifi...

ZENCEFİLLİ BALKABAĞI KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

300 gram az yağlı kıyma

1 su bardağı haşlanmış balkabağı püresi

1 adet yumurta

1 küçük soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

ZENCEFİLLİ BALKABAĞI KÖFTESİ YAPILIŞI

Haşlanmış balkabağını bir eziciyle püre haline getirin.

Geniş bir karıştırma kabına kıyma, balkabağı püresi, yumurta, soğan, sarımsak ve tüm baharatları ekleyin.

Galeta unu ile kıvamını ayarlayın ve tüm malzemeleri yoğurarak homojen bir karışım elde edin.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak köfte şekli verin.

Köfteleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında 20–25 dakika pişirin.

Dilerseniz tavada hafifçe kızartarak da hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!