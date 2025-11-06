Kış sofralarının en lezzetli eşlikçisi: Patlıcan turşusu tarifi

Kış hazırlıkları denince akla gelen ilk lezzetlerden biri kuşkusuz turşular… Özellikle de patlıcan turşusu, kendine has aroması ve iştah açan görüntüsüyle birçok evde geleneksel olarak hazırlanır. Peki, kış sofralarının en lezzetli eşlikçisi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis patlıcan turşusu tarifi...

PATLICAN TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

2 kg küçük boy patlıcan

1 baş sarımsak

4-5 adet yeşil biber

1 demet maydanoz

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu

1 litre içme suyu

1 çay bardağı sıvı yağ

PATLICAN TURŞUSU YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayın, saplarını kesin.

Bütün halde birkaç yerinden çatalla delin.

Kaynar suya alıp 3–4 dakika hafifçe haşlayın.

Sudan çıkarıp süzülmeye bırakın.

Sarımsakları doğrayın.

Yeşil biberleri küçük küçük kesin.

İnce kıyılmış maydanozla birlikte bir kapta karıştırın.

Haşlanmış patlıcanların ortasını hafifçe açarak hazırladığınız iç harcı doldurun.

Suyu, sirkeyi, kaya tuzunu ve limon tuzunu karıştırın.

Sıvı yağı ekleyin.

Doldurulmuş patlıcanları kavanoza dizin.

Üzerine turşu suyunu dökün.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Patlıcan turşusunu güneş almayan serin bir yerde yaklaşık 7–10 gün bekletin.

Afiyet olsun!