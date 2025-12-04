Kış sofralarının unutulan hazinesi: Kestane güveci tarifi

Anadolu’da kestane yalnızca tatlılarda değil, geleneksel et yemeklerinin de baş malzemeleri arasında yer alır. Özellikle kış aylarında hazırlanan kestane güveci, geçmişte hem enerji veren hem de uzun süre tok tutan bir yemek olarak köylü sofralarında sıkça tercih edilirdi. Bugün çoğu evde unutulmuş olan bu tarif, etin öz suyunu kestaneyle birleştirerek ortaya bambaşka bir aroma çıkaran güçlü bir lezzet olarak yeniden ilgi görmeye başladı.

KESTANE GÜVECİ TARİFİ

Malzemeler

500 g kuşbaşı dana eti (kol veya but)

300 g haşlanmış kestane (kabukları temizlenmiş)

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 adet patates (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

2 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kimyon

1 defne yaprağı

Yapılışı