Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Ayva tatlısı tarifi...

Havaların soğumasıyla birlikte mutfaklarda klasik kış tatlılarına ilgi yeniden arttı. Ayva tatlısı, doğal rengi, hafif karamelize kıvamı ve şerbetli ama ferah tadıyla hem sağlıklı hem de şık bir tatlı arayanların gözdesi oldu. Az malzemeyle hazırlanan, görüntüsüyle iştah kabartan bu geleneksel lezzet; özellikle akşam yemeklerinin ardından hafif bir tatlı isteyenler için birebir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam kıvamında ayva tatlısı tarifi…

MALZEMELER

3 adet orta boy ayva

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

4–5 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın (opsiyonel)

Ayvaların çekirdekleri (renk vermesi için mutlaka kullanılacak)

Servis için:

Kaymak veya krem şanti

Toz fıstık / ceviz

HAZIRLANIŞI

Ayvaları ortadan ikiye kesin ve çekirdek yuvalarını temizleyin.

Kabuklarını soymayın; kabuk ayvanın renk almasına yardımcı olur.

Ayvaların kararmaması için kesilen yüzeyi limonlu suya batırabilirsiniz.

Ayvaları geniş bir tencereye kesik yüzeyleri yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Ortalarına 1–2 çay kaşığı toz şeker koyun.

Ayvaların çekirdeklerini tencereye serpiştirin.

Tencereye 1 su bardağı suyu, toz şekeri, karanfilleri ve tarçını ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat pişirin.

Ayvalar yumuşayıp kırmızı tonu aldığında hazırdır.

Şerbeti azaldıysa kaşıkla ayvaların üzerine gezdirerek renk derinliğini artırabilirsiniz.