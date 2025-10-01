Kış sofralarının vazgeçilmezi: Ezogelin Çorbası Tarifi

Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan Ezogelin Çorbası, adını halk arasında dillere destan bir aşk hikâyesinden alır. Mercimek, bulgur ve pirincin birleşimiyle ortaya çıkan bu çorba; bol baharatı ve kıvamıyla özellikle kış aylarında şifa kaynağıdır. Mis gibi tereyağı ve nane kokusuyla damaklarda iz bırakan Ezogelin, sofraların olmazsa olmazıdır.
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nane
- Tuz, karabiber
- 7 su bardağı su veya et suyu
Yapılışı
- Mercimek, bulgur ve pirinci yıkayın, süzün.
- Bir tencerede doğranmış soğanı sıvı yağ ve tereyağında kavurun.
- Salçaları ekleyip karıştırın, ardından mercimek, bulgur ve pirinci tencereye alın.
- Üzerine su veya et suyunu ekleyin, kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar pişirin.
- Çorbanın kıvamını blenderdan geçirerek veya tahta kaşıkla ezerek ayarlayın.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip nane ve pul biberi kızdırın, çorbanın üzerine gezdirin.