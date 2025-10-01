Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kış sofralarının vazgeçilmezi: Ezogelin Çorbası Tarifi

1.10.2025
Türk mutfağının en sevilen çorbalarından Ezogelin, hem besleyici hem de doyurucu özelliğiyle sofraların vazgeçilmezi. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu klasik lezzeti evde kolayca yapabilirsiniz. İşte adım adım Ezogelin çorbası tarifi…

Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan Ezogelin Çorbası, adını halk arasında dillere destan bir aşk hikâyesinden alır. Mercimek, bulgur ve pirincin birleşimiyle ortaya çıkan bu çorba; bol baharatı ve kıvamıyla özellikle kış aylarında şifa kaynağıdır. Mis gibi tereyağı ve nane kokusuyla damaklarda iz bırakan Ezogelin, sofraların olmazsa olmazıdır.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • Tuz, karabiber
  • 7 su bardağı su veya et suyu

Yapılışı

  1. Mercimek, bulgur ve pirinci yıkayın, süzün.
  2. Bir tencerede doğranmış soğanı sıvı yağ ve tereyağında kavurun.
  3. Salçaları ekleyip karıştırın, ardından mercimek, bulgur ve pirinci tencereye alın.
  4. Üzerine su veya et suyunu ekleyin, kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar pişirin.
  5. Çorbanın kıvamını blenderdan geçirerek veya tahta kaşıkla ezerek ayarlayın.
  6. Ayrı bir tavada tereyağını eritip nane ve pul biberi kızdırın, çorbanın üzerine gezdirin.
