Kış sofralarının vazgeçilmezi: Ezogelin Çorbası Tarifi

Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan Ezogelin Çorbası, adını halk arasında dillere destan bir aşk hikâyesinden alır. Mercimek, bulgur ve pirincin birleşimiyle ortaya çıkan bu çorba; bol baharatı ve kıvamıyla özellikle kış aylarında şifa kaynağıdır. Mis gibi tereyağı ve nane kokusuyla damaklarda iz bırakan Ezogelin, sofraların olmazsa olmazıdır.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Tuz, karabiber

7 su bardağı su veya et suyu

Yapılışı