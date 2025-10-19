Kış sofralarının vazgeçilmezi: Kelek turşusu nasıl yapılır?

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşular, sofralarımızın hem lezzet hem de vitamin kaynağıdır. Kelek turşusu, özellikle salatalık ve lahana turşusundan farklı olarak kendine has aroması ve çıtır dokusuyla öne çıkar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kelek turşusu tarifi...

MALZEMELER

1 kg kelek (olgun ve taze)

5-6 diş sarımsak

2-3 adet defne yaprağı

1 yemek kaşığı tane karabiber

1 yemek kaşığı nohut (fermentasyon için)

1 litre su

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı sirke (isteğe bağlı)

KELEK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Kelekleri Hazırlayın: Kelekleri iyice yıkayın ve gerekiyorsa saplarını kesin. Büyükse ikiye bölün.

Tuzlu Su Hazırlığı: 1 litre suyun içine tuzu ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Kavanoza Dizme: Kavanozun altına nohut ve defne yapraklarını yerleştirin. Ardından kelekleri sıkıca dizin. Aralara sarımsak ve tane karabiberleri serpiştirin.

Suyunu Ekleyin: Hazırladığınız tuzlu suyu kavanoza dökün. Keleklerin tamamen suyun altında kaldığından emin olun.

Fermentasyon Süreci: Kavanozun ağzını kapatın ve serin, karanlık bir yerde 7–10 gün bekletin. Arada bir kavanozu sallayarak tuzlu suyun tüm turşuyu kapladığından emin olun.

Servis: Turşu olgunlaştığında isteğe bağlı olarak sirke ekleyebilir ve buzdolabında saklayabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Keleklerin üzerinin tamamen suyla kaplanması, turşunun ekşime ve bozulma riskini azaltır.

Turşu kavanozunu direkt güneş ışığı almayan bir yerde bekletmek fermantasyon sürecini hızlandırır ve tadı dengeler.

Turşuyu açtıktan sonra buzdolabında saklamak, lezzetini daha uzun süre korumasını sağlar.