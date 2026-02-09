Kış sofralarının vazgeçilmezi olan enfes lezzet: Fırında tahinli kabak tatlısı tarifi

Fırında tahinli kabak tatlısı, klasik kabak tatlısına daha aromatik ve besleyici bir dokunuş katan özel bir lezzettir. Kabağın fırında yavaş yavaş pişerek karamelize olması, tahinin yoğun kıvamı ve cevizle tamamlanan dokusuyla hem sağlıklı hem de doyurucu bir tatlı alternatifi sunar. İşte, enfes fırında tahinli kabak tatlısı tarifi...

FIRINDA TAHİNLİ KABAK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 kg bal kabağı

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

1 çay bardağı tahin

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

FIRINDA TAHİNLİ KABAK TATLISI YAPILIŞI

Bal kabağını soyup iri dilimler halinde doğrayın ve fırın kabına tek sıra olacak şekilde yerleştirin.

Üzerine toz şekeri serpin ve kabakların suyunu salması için 1–2 saat bekletin.

Kabaklar suyunu salınca çay bardağı suyu ekleyin.

Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Folyoyu çıkarın ve 15 dakika daha fırınlayarak üzerinin hafif karamelize olmasını sağlayın.

Fırından çıkan kabakları soğumaya bırakın.

Servis sırasında üzerine tahin gezdirin, ceviz serpin ve isteğe bağlı tarçın ekleyerek sunun.

Afiyet olsun!