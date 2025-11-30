Kış sofralarının vazgeçilmezi: Yeşil mercimek çorbası

Yeşil mercimek çorbası, hem besleyici hem de oldukça doyurucu olmasıyla Türk mutfağının vazgeçilmez tarifleri arasında yer alır. Bitkisel protein açısından zengin oluşu sayesinde özellikle kış aylarında sofraları güçlendiren bu çorba, hem pratik hem de ekonomik bir lezzet arayanlar için ideal bir seçenektir. Hafif ekşimsi aroması ve yumuşak kıvamıyla herkesin severek tükettiği bir çorbadır.

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet orta boy soğan

1 adet havu ç (iste ğe bağlı)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 litre su veya sebze/tavuk suyu

Tuz, karabiber

1 çay ka şığı kimyon (hazmı kolaylaştırır, isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1. Mercimekleri Hazırlayın

Yeşil mercimeği güzelce yıkayın ve yaklaşık 10 dakika kaynatıp suyunu süzün. Bu işlem hem çorbanın daha berrak olmasını sağlar hem de pişme süresini kısaltır.

2. Sebzeleri Kavurun

Tencereye yağı alın, ince doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Kıyılmış sarımsak ve rendelenmiş havucu ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

3. Un ile Kıvam Verin

Unu sebzelere ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Bu aşama çorbaya hem kıvam hem de hafif bir lezzet derinliği sağlar.

4. Suyu Ekleyin

Yavaşça suyu veya hazır sebze/tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Daha sonra haşlanmış mercimekleri tencereye ilave edin.

5. Baharatları Ekleyip Pişirin

Tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biberi ekleyin. Mercimekler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

6. Pürüzsüz Kıvam İsterseniz

Blenderdan geçirerek daha kremamsı bir çorba elde edebilirsiniz. Ancak taneli sevenler blender kullanmadan servis edebilir.