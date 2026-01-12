Kış sofralarının yıldızı: Pırasalı börek tarifi

Pırasa, doğru tarifle buluştuğunda bambaşka bir lezzete dönüşür. İncecik yufka ve yumuşacık pırasa harcıyla hazırlanan bu börek, kış günlerinde hem doyurucu hem de hafif bir alternatif sunar.

MALZEMELER

3 adet yufka

4 –5 dal p ırasa

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı: 100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Sosu için:

1 çay barda ğı s üt

1 çay barda ğı sıvı yağ

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Pırasaları ince ince doğrayın. Soğanı küçük küpler halinde kesin.

Tavaya zeytinyağını alın, soğanları kavurun. Ardından pırasaları ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Sos için süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın.

Yufkalardan birini tezgâha serin, üzerine sostan gezdirin. İkinci yufkayı koyup tekrar soslayın.

Pırasalı harcı yufkanın her yerine eşit şekilde yayın. İsterseniz peynir serpiştirin.

Yufkaları rulo yapıp dilimleyin ya da tepsiye sererek klasik börek formu verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30–35 dakika pişirin.