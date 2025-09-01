Kışa hazırlık: Fasulye konservesi tarifi

Taze fasulye yaz aylarının en sevilen sebzelerinden biridir. Ancak kış geldiğinde aynı lezzeti bulmak zorlaşır. Bu nedenle yazın taze fasulyeyi konserve yaparak kış sofralarında da aynı tazelikte tüketmek mümkündür. Hem pratik hem de lezzetli olan fasulye konservesi, kış hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

FASULYE KONSERVESİ İÇİN MALZEMELER

2 kg taze fasulye

1 kg domates

2 adet orta boy soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe göre 1-2 diş sarımsak

HAZIRLIK

Fasulyelerin uçlarını kesin, yıkayın ve ortadan ikiye ya da üçe bölün. Domatesleri rendeleyin, soğanları ince doğrayın.

Sosu Hazırlama

Geniş bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Soğanları ekleyip pembeleştirin. Ardından rendelenmiş domatesleri, tuzu ve isteğe göre sarımsağı ekleyin.

Fasulyeleri Ekleme

Hazırlanan sosun içine fasulyeleri koyun. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar fasulyeler hafif yumuşayana kadar pişirin.

Kavanozlama

Sıcakken fasulye yemeğini kavanozlara doldurun. Kavanozların ağzını sıkıca kapatın.

Sterilizasyon (Kaynatma Yöntemi)

Büyük bir tencereye kavanozları dizin, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 30-40 dakika kaynatın.

Soğutma ve Saklama

Kaynatma işlemi bitince kavanozları ters çevirin ve bir gece bekletin. Soğuyan kavanozları serin ve karanlık bir yerde saklayın.