Kışa hazırlık: Salatalık turşusu tarifi

Kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan salatalık turşusu, hem pratik yapımı hem de iştah açan lezzetiyle en çok tercih edilen turşu çeşitleri arasında yer alır. Yazın taze salatalıkları kullanarak hazırlayacağınız bu tarif sayesinde kış boyunca yemeklerin yanına nefis bir eşlikçi yapabilirsiniz.

MALZEMELER

1 kg küçük boy salatalık

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Dereotu (isteğe bağlı)

İçme suyu

YAPILIŞI

Salatalıkları güzelce yıkayın ve uç kısımlarını kesin.

Cam kavanozların içine salatalıkları sıkı bir şekilde yerleştirin. Aralarına soyulmuş sarımsak dişlerini ekleyin.

Tuz, şeker ve limon tuzunu kavanozlara paylaştırın.

Sirkeyi ilave edin ve kavanozu içme suyu ile doldurun.

İsteğe bağlı olarak dereotu ekleyebilirsiniz.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde en az 15 gün bekletin.

Püf Noktası:

Turşunuzun bozulmaması için mutlaka kaya tuzu ve içme suyu kullanın. Ayrıca kavanoz kapaklarının sıkıca kapalı olmasına dikkat edin.