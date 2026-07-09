Kısa sürede nefis lezzet: Hazır yufkayla su böreği tarifi

Türk mutfağının en sevilen böreklerinden biri olan su böreği, geleneksel yapımıyla oldukça zahmetli olsa da pratik yöntemlerle evde kolayca hazırlanabiliyor. Hazır yufka kullanılarak yapılan pratik su böreği, lezzetinden ödün vermeden kısa sürede sofraya geliyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da ana öğünlerde afiyetle tüketebileceğiniz bu tarif, misafir sofraları için de ideal bir seçenek.

PRATİK SU BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

5 adet hazır böreklik yufka

3 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

100 gram eritilmiş tereyağı

300 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için çörek otu veya susam (isteğe bağlı)

PRATİK SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Beyaz peyniri ufalayıp ince kıyılmış maydanozla karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Ayrı bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ ve eritilmiş tereyağını çırpın.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde serin.

Yufkanın üzerine hazırladığınız sostan gezdirin.

Kalan yufkaları parçalara ayırarak sırayla tepsiye yerleştirin ve her katın arasına sos sürün.

Böreğin orta katına peynirli harcı eşit şekilde yayın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde soslayarak yerleştirin.

Dışarı taşan ilk yufkayı böreğin üzerine kapatın ve kalan sosu her yerine dökün.

İsteğe göre üzerine susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.