Kışın vazgeçilmezi: Fransız usulü sıcak çikolata tarifi

Fransızlar, sıcak çikolatayı yalnızca bir içecek olarak değil, aynı zamanda tatlı gibi yoğun ve kremamsı bir şekilde hazırlar. İçerik olarak yüksek kaliteli bitter çikolata, tam yağlı süt ve bazen hafif krema kullanılır. Bu sayede sıcak çikolata, koyu, yoğun ve oldukça zengin aromalı olur.

GEREKLİ MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

200 ml tam yağlı süt

100 gr bitter çikolata (tercihen yüzde 70 kakao)

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

50 ml krema (opsiyonel, daha kremamsı kıvam için)

Üzeri için: Hindistan cevizi, tarçın veya çırpılmış krema

ADIM ADIM FRANSIZ USULÜ SICAK ÇİKOLATA YAPIMI

Sütü Isıtın: Orta ateşte sütü hafifçe ısıtın; kaynamamasına dikkat edin.

Çikolatayı Ekleyin: Küçük parçalara böldüğünüz bitter çikolatayı süte ekleyin ve sürekli karıştırarak eritin.

Krema ve Şeker: Eğer kullanıyorsanız, kremayı ve şekeri ekleyin. Kıvam tamamen homojen olana kadar karıştırın.

Servis: Sıcak çikolatayı fincanlara dökün. Üzerini çırpılmış krema, tarçın veya hindistan cevizi ile süsleyin.

Keyfini Çıkarın: Fransız usulü sıcak çikolatanız hazır! Yanında küçük kurabiyeler veya kruvasan ile servis edebilirsiniz.